Empoli ha una nuova Commissione Pari Opportunità: ecco chi ne fa parte

Nella seduta consiliare di lunedì 23 dicembre 2024 è stata costituita la nuova Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Empoli. La delibera è stata votata all’unanimità.

IL RUOLO - La Commissione è un organo consultivo, di proposta, di progettazione e di controllo del Consiglio e della Giunta, l’obiettivo è quello di fornire un contributo sulla differenza di genere e per la valorizzazione della soggettività femminile. Per rafforzare lo sguardo femminile sulle politiche urbane. L’attività svolta dalla stessa attua in particolare questi obiettivi: valorizzare il punto di vista femminile porre al centro della politica la soggettività femminile e dare poteri e responsabilità alle donne.

Ovviamente si punta a ottenere uno scambio di buone pratiche fra soggetti femminili rappresentanti le realtà politiche, culturali, associative e del mondo del lavoro.

"In Consiglio comunale abbiamo approvato la delibera per l'istituzione della Commissione Pari Opportunità. Alla scadenza del bando ci erano pervenute addirittura 35 candidature, più del doppio rispetto al 2020 – spiega la presidente del Consiglio Comunale Simona Cioni –, segno che la Commissione ha ben lavorato in questi anni e si è fatta conoscere sul territorio tanto che sempre più donne hanno il desiderio di dare alla stessa il loro contributo: questa importante partecipazione non può che farmi estremamente piacere. La commissione Affari Generali ha valutato tutte le candidature e ne sono state scelte 10; ad esse si aggiungono le 9 commissarie indicate da ciascun Gruppo Consiliare in propria rappresentanza. A breve convocheremo la Commissione in modo che possa insediarsi e dare avvio alle proprie attività. Auguro a tutte buon lavoro!".

Fanno parte di diritto della Commissione una rappresentante di sesso femminile di ciascun gruppo consiliare designata dal gruppo stesso con apposita comunicazione (la designazione potrà indifferentemente essere rivolta a una consigliera comunale oppure ad altra rappresentante esterna al Consiglio comunale); l’assessora alle Pari Opportunità Valentina Torrini ; quindi le 10 componenti scelte tra donne in possesso di competenza ed esperienza relativamente alla differenza di genere e pari opportunità nei vari campi del sapere (giuridico, economico, politico, sociologico, psicologico, storico, artistico, del lavoro sia sindacale che imprenditoriale ecc.) e nei vari ambiti di intervento riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione secondo le modalità indicate negli articoli seguenti. Proprio per la ricerca di queste ultime 10 componenti era stato aperto il bando e sono membri permanenti di diritto anche tutte le consigliere comunali senza diritto di voto.

Quindi ecco la composizione della commissione: dal bando pubblico sono emersi questi 10 nomi, Elettra Badini, Valentina Bagnoli, Martina Carmignani, Maria Cira D’Antuono, Claudia Ghezzi, Claudia Innocenti, Paola Martini, Nicla Pacella, Rossana Piccardi, Maddalena Viggiano.

Poi ci sono le 9 commissarie indicate da ciascun gruppo consiliare in propria rappresentanza che sono: per Alleanza Verdi Sinistra Italiana, Cinzia Masi; per Buongiorno Empoli e Siamo Empoli, Asia Taddei; per Centrodestra per Empoli, Lisa Innocenti; per Forza Italia Empoli del Fare, Angela De Simone; per Fratelli d’Italia Empoli, Francesca Peccianti; per Movimento 5 Stelle, Michela Morello; per Partito Democratico, Sara Fluvi; per Alessio Mantellassi Sindaco, Cristina Marconi e per Questa è Empoli, Debora Batistini .

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate