Parcheggi, a Montelupo arrivano gli 'stalli rosa'

Arrivano gli 'Stalli Rosa' a Montelupo Fiorentino. Il Comune attiva un nuovo servizio di supporto alle famiglie e in particolare alle donne con l'introduzione di cinque parcheggi riservati.

Sono pensati per una maggiore accessibilità e comodità alle donne incinte e ai genitori di bimbi o bimbe con età non superiore a due anni, offrono una sosta facilitata vicino a servizi importanti in centro.

Sono posizionati in quattro luoghi diversi:

1 posto in piazza Matteotti, una zona centrale della città, vicina al cuore del centro cittadino e al Museo della Ceramica (MMAB), un luogo di grande interesse culturale e turistico;

1 posto in piazza VIII Marzo, un’area anch'essa prossima al centro cittadino, nelle vicinanze dell’Ufficio Postale e di un’area verde dotata di attrezzature per il gioco dei bambini, un’ulteriore comodità per le famiglie;

2 posti in viale Cento Fiori, in una delle principali arterie cittadine, vicino al Palazzo Comunale e al Distretto Azienda USL Toscana Centro, due importanti strutture pubbliche che offrono servizi alla cittadinanza;

1 posto in piazza San Rocco, nel quartiere di Fibbiana, in prossimità dell’Ufficio Postale, che renderà più semplice l’accesso per i residenti della zona.

Per usufruire del servizio, è necessario esporre il "Permesso Rosa" e il disco orario sul cruscotto del veicolo, il quale consente la sosta gratuita e riservata negli stalli contrassegnati per un massimo di 2 ore. Questa doppia modalità permette di monitorare correttamente la durata della sosta e garantire che i posti non siano occupati per periodi prolungati, mantenendo così la disponibilità per altri utenti.

Per avere il "Permesso Rosa" bisogna compilare l'apposito modulo di domanda, disponibile sia sul sito web istituzionale del Comune di Montelupo Fiorentino che presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). Il modulo deve essere inviato secondo una delle seguenti modalità: Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comune.montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it; Posta elettronica ordinaria all'indirizzo urp@comune.montelupofiorentino.fi.it; Consegna a mano presso l’Ufficio URP del Comune, situato in viale Cento Fiori, 34, durante gli orari di apertura al pubblico.

Così Stefania Fontanelli, assessora alle pari opportunità: "L’iniziativa si inserisce in una serie di azioni promosse dal Comune di Montelupo Fiorentino per migliorare la qualità della vita dei cittadini, con particolare attenzione alle esigenze delle famiglie e delle future mamme, e per creare un ambiente più inclusivo ed accessibile. Si tratta di un piccolo gesto, ma che vuol dare un segnale di attenzione e che si va ad aggiungere alle attività che abbiamo realizzato nel tempo".

