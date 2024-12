Teatro Il Ferruccio, lavori a inizio 2025: dovrebbero durare circa venti mesi

Il Teatro Il Ferruccio è vicino all'avvio dei lavori. Lo ha detto l'assessore Matteo Bensi in Consiglio comunale a Empoli stilando una sorta di cronoprogramma: "La ditta esecutrice prevede di avviare il cantiere entro gennaio 2025. Poi la durata stimata è di 620 giorni, indicativamente dovrebbe finire a autunno 2026".

Si torna a parlare, dunque, di una delle opere più annunciate e attese di Empoli, partita con la giunta Barnini. Il consigliere di Buongiorno Empoli Leonardo Masi ha interrogato in Consiglio la maggioranza: "Dopo gli annunci in pompa magna pensavamo che fosse un momento in cui i dati sarebbero stati rispettati, dato che si parlava di un completamento del 30% entro fine 2024, ma in quell'area non c'è niente. Il progetto è confermato?".

Come detto, ha risposto Bensi. Ha detto che dopo l'insediamento la maggioranza ha preso consapevolezza del progetto e si è presa tempo tra luglio e agosto per parlare con le ditte e gli interlocutori che aveva avuto la giunta Barnini. In agosto sono state riavviate le fasi di verifica: "I finanziamenti del Pnrr sono ancora in essere. Parte dei progetti che facevano riferimento alla linea di investimento Pnrr facenti capo alla Metrocittà, titolare del finanziamento, hanno subito una variazione di fonte di finanziamento. Per questo adesso la scadenza è al 31 dicembre 2026 senza fasi intermedie".

Ancora Bensi: "La progettazione esecutiva del teatro è stata consegnata a luglio 2024 con la consegna del progetto ai fini della verifica. Al termine della verifica inizieranno i lavori e quindi le liquidazioni alle ditte esecutrici". Inoltre "abbiamo avviato confronto con realtà del territorio per stilare una sorta di carta della cultura che ci permetta una prospettiva di gestione adatta e agevole col tessuto culturale cittadino".

Questa la replica di Masi: "L'investimento è grande e gli stanziamenti di bilancio immagino saranno importanti. Sul luogo continuano a rimanere perplessità, ma è un bene se non rischiamo la chiusura del finanziamento. Faremo accesso agli atti o faremo una commissione per rivedere il progetto definitivo per capire se ci sono cambiamenti".

