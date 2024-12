Truffano anziana in Valdinievole, due arresti

Due ventenni della Campania sono stati arrestati per truffa a Montecatini Terme, ora sono ai domiciliari. La vittima è un'anziana montecatinese, la truffa risale a luglio 2024.

La donna, sola in casa, aveva ricevuto una telefonata da un uomo che le aveva detto di un incidente causato dal figlio. In quel caso avrebbe ferito una donna, portata d'urgenza. Il figlio sarebbe stato fermato dalle forze dell'ordine e avrebbe avuto bisogno di soldi. In quel caso un complice sarebbe andato dall'anziana per avere dei soldi o gioielli per il rilascio del figlio.

La vittima, impaurita, ha fatto entrare l'uomo in casa, raggiunto poi da un altro individuo. I due con insistenza hanno chiesto le chiavi della cassaforte, l'anziana però ha negato dicendo che le chiavi le aveva proprio il figlio.

A un certo punto è tornata a casa la nuora della vittima e i due malviventi sono fuggiti. Al telefono il primo truffatore ha rassicurato la vittima dicendo che i due erano stati già catturati, ma l'anziana non ci ha creduto e con la nuora ha contattato il figlio, scoprendo la verità.

I fuggitivi sono stati trovati dalla polizia a Arezzo e sono stati arrestati.

