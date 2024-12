Comeana, incendio nella notte: tre persone in ospedale

Un 74enne, una 71enne e una 61enne sono rimasti intossicati a Comeana, nel comune di Carmignano. Nella notte della Vigilia di Natale l'incendio di una canna fumaria ha causato l'intossicazione di tre persone.

I fatti sono avvenuti in una taverna di una casa in via Rossini, dove la famiglia aveva acceso un camino. I residenti hanno dato l'allarme alle 4.30 e sono stati aiutati dai vicini, che hanno respirato i fumi.

Sul posto i vigili del fuoco di Prato e i soccorsi, tutti e tre portati in ospedale a Prato. Presenti anche i carabinieri.

