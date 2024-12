Con lo scooter contro un muro: 44enne muore a pochi metri da casa

Drammatico Natale in provincia di Massa Carrara, a Montignoso. Un 44enne di nome Emilio Baria è deceduto in un incidente stradale verso le 15. Baria era in scooter quando, per motivi ancora da chiarire, è finito contro un muro.

L'incidente è avvenuto in via Romana Est a Renella, a cinquanta metri da casa della vittima, un meccanico molto conosciuto in zona.

Baria è morto sul colpo. A nulla sono valsi i soccorsi e l'attivazione dell'elisoccorso Pegaso. Sul posto i sanitari e anche le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica.

Notizie correlate