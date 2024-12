Ultimo sabato dell’anno per “Il Mercatale in Empoli”. Il 28 dicembre 2024, dalle 8 alle 13, in via Bisarnella, tanti prodotti di qualità in bella mostra con qualche idea anche per il cenone di fine anno. E poi l’appuntamento è con il nuovo anno: si riparte sabato 11 gennaio 2025.

Gli espositori porteranno qualità, genuinità e gusto: l’azienda agricola

L'orto di Luigina con le verdure di stagione, i salumi della Macelleria Marco che porterà anche carne di vitello, di maiale, pollo e coniglio; l’azienda agricola Marco Scarselli e le sue verdure di stagione; forno Romolino con il pane e schiacciata, con farine locali e di grani antichi e dolci.

Si prosegue poi con l’azienda agricola Maria Castrogiovanni e i suoi formaggi ovini, caprini, vaccino e salumi e carne; ci sarà l’azienda agricola Roberto Romagnoli con salumi, carne di vitello e di maiale, pasta di grani antichi e l’olio extravergine di oliva; l’azienda agricola

La Contadina, formaggi ovini e uova.

E poi, l’azienda agricola Poggio Fiore con miele e derivati e l’olio extravergine di oliva; l’azienda agricola l'Orto del Pino con pasta fresca e preparati, verdure e marmellate; l’azienda agricola Pino Mariella con gli agrumi della Basilicata.

Infine l’azienda agricola San Pierino porterà il vino Chianti classico e l’olio extravergine di oliva.

