Muore in incidente a Natale, lo stesso giorno 11 anni fa avevano ucciso il fratello

Un altro terribile Natale per la famiglia Baria. Nella notte tra il 24 e 25 dicembre del 2013 Enrico Baria morì dopo essere stato accoltellato fuori da un locale di Massa a causa di una lite. Dopo 11 anni un'altra tragedia, ancora il 25 dicembre. Il fratello di Enrico, Emilio Baria, è infatti morto dopo un incidente in scooter a Montignoso. Il 44enne è morto dopo il violento impatto contro un muro in via Romana Est a Montignoso, q pochi passi da casa. Il fratello Enrico fu ucciso 11 anni prima accoltellato fuori da un locale di Massa. In quell'occasione morì anche Andrea Fruzzetti. Nel 2018 il responsabile dell'omicidio fu condannato a 30 anni di reclusione.

