Roberto D'Aversa sprona i suoi giocatori in vista del Genoa: 'Dovremo essere intensi come a Bergamo'

“Ci attende un avversario difficile da affrontare, dovremo essere intensi come a Bergamo, anche se in maniera diversa, senza sentirsi appagati. So di avere un gruppo eccezionale, i ragazzi stanno sopperendo a tutte le difficoltà”. Mister Roberto D’Aversa ha presentato così la sfida tra Empoli e Genoa, diciottesima giornata di Serie A Enilive in programma sabato 28 dicembre alle 15.00 al Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli.

“Domani affrontiamo una squadra molto difficile – ha dichiarato D’Aversa –, che sta recuperando ed ha un certo equilibrio e una certa intensità. Dovremo essere intensi come a Bergamo, anche se in maniera diversa. Quello che si è fatto ci deve dare delle certezze per la partita di domani. Negli ultimi due anni l'Atalanta è stata messa poco in difficoltà ma purtroppo i complimenti non muovono la classifica. Non dobbiamo sentirci appagati”.

In merito al sistema di gioco, il Mister ha dichiarato: "Qualsiasi zona del campo può fare la differenza. Si lavora sempre in base alle caratteristiche degli avversari, ci comporteremo di conseguenza quando siamo noi in possesso di palla. I duelli sulle fasce possono essere importanti perché il Genoa è molto stretto centralmente”.

“A livello numerico siamo questi – ha concluso –, devo considerare la rosa nella sua interezza perché ci possono essere difficoltà. Tutti hanno dimostrato di fare bene quando sono stati chiamati in causa. Non mi piace pensare alle assenze, i ragazzi stanno sopperendo a tutte le difficoltà. L'importante è che i giovani non si sentano già arrivati, ma so di avere un gruppo eccezionale”.

Fonte: Ufficio Stampa Empoli F.C.

Notizie correlate