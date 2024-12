Export in crescita, i dati del Fiorentino: bene farmaceutica e meccanica pesante

L’export si conferma uno dei motori dell’economia fiorentina. Nei primi nove mesi del 2024, le esportazioni della città metropolitana hanno infatti toccato quota 17 miliardi, con un incremento del 13,9% nel terzo trimestre e una stima tendenziale per fine anno di +8,3% a quota 22,5 miliardi. Oltre la metà del Pil fiorentino viene ormai stabilmente realizzata sui mercati internazionali. A dirlo sono i dati sul settore elaborati dall’Ufficio studi della Camera di commercio di Firenze.

La crescita dell’export è quasi interamente imputabile ai settori della farmaceutica (+65,7% nei primi nove mesi) e della meccanica pesante (+45,4%). La farmaceutica, in particolare, ha guadagnato in un anno circa dieci punti percentuali di peso specifico nel paniere delle esportazioni fiorentine, arrivando a rappresentare il 29,8% del totale. Al contrario, continua la frenata delle esportazioni di pelletteria (-20%), calzature (-24,9%) e abbigliamento (-7,4%). Al netto della farmaceutica, l’export metropolitano nei primi nove mesi di quest’anno farebbe segnare un modesto aumento (+0,6%).

Tra i Paesi di destinazione delle nostre merci, gli Stati Uniti si confermano al primo posto (26% di peso specifico con un incremento di oltre 48 punti percentuali), seguiti da Francia (13,7% del totale in aumento del 4,4%) e Germania (8,1% il peso, con un aumento del 36,6%). In sensibile crescita anche Regno Unito (+86%), Spagna (+81,2%) e, soprattutto, Arabia Saudita (+298,8%).

“La situazione complessiva è molto polarizzata, tra settori performanti e altri in profonda difficoltà, in un contesto di grande incertezza – dice Giuseppe Salvini, segretario generale della Camera di commercio di Firenze -. Il buon andamento delle esportazioni conferma l’importanza del nostro progetto ExportHub, con referenti professionali in 11 mercati dinamici, per assistere le imprese con servizi mirati”.

