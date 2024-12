"Alla vigilia di Natale – spiega la società – abbiamo ricevuto dall’Unione Nazionale Fantini una segnalazione che chiedeva interventi volti a migliorare la sicurezza per uomini e cavalli, in particolare nel tratto del tracciato che immette sulla curva del Mare e in alcune aree circostanti".

Sistema Cavallo si è quindi attivata tempestivamente per eseguire i lavori indicati, che hanno però imposto il rinvio delle competizioni. "Ci scusiamo per il disagio – conclude la società – ma il benessere e la sicurezza di tutti i protagonisti delle corse sono la nostra priorità".

Una nuova data per le corse verrà comunicata a breve.