Scomparso da Camaiore per Natale, ricerche in corso

Un anziano è uscito di casa per fare una passeggiata ma non più tornato. Sono in corso le ricerche per un ex barista che vive nella zona di Camaiore, in Versilia. Protezione civile e vigili del fuoco sono nell'area camaiorese per cercare di rintracciarlo.

L'uomo, che ha un deficit cognitivo, si è allontanato dall'abitazione nel pomeriggio di Natale. Le ricerche si sono concentrate sull'area urbana del capoluogo.

In un appello su Facebook un figlio spiega che il padre era uscito verso le cinque del pomeriggio per fare una passeggiata ma poi non è rientrato, così la famiglia ha avvisato le forze dell'ordine.

Notizie correlate