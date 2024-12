Teatro del Popolo, il programma per Capodanno

Un inno alla fortuna, che possa essere anche di buon auspicio per il nuovo anno. E’ con questo spirito che la Filarmonica “G. Verdi” eseguirà una selezione di brani tratti dai “Carmina Burana”, capolavoro di Carl Orff, nell’ambito del Concerto di Capodanno in programma mercoledì 1 gennaio 2025 (ore 17.00) al Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

Un appuntamento che vedrà protagonisti sul palco anche il Coro Lirico Castellano e il Coro di Voci Bianche dell’Associazione Orpheus, che dopo le musiche di Strauss e Verdi accompagneranno i brani della celebre opera del compositore tedesco, incentrata appunto sulla fortuna che gira come una ruota, imperatrice del mondo e simbolo del destino, a volte ironico e benevolo, altre volte beffardo e crudele, a cui soggiace l'essere umano.

"Siamo ormai vicini al tradizionale concerto di Capodanno della Filarmonica – osserva il Presidente, Alessio Pontiggia - e quest'anno, oltre ai bellissimi brani viennesi, avremo una suite dei Carmina Burana accompagnati dal Coro Lirico Castellano e dalle voci bianche della Scuola di Musica! L'adattamento di Orff è potente e grandioso, e conquista il pubblico in una vera e propria esplosione di emozioni. Non perdetevi questo concerto!"

"Per il Coro Lirico Castellano – fanno sapere dall’Associazione “Amici della Lirica Umberto Borsò” - questa proposta ha rappresentato un'interessante ma anche impegnativa opportunità, per confrontarsi con uno dei capisaldi più rappresentativi e celebri del repertorio sinfonico-corale del Novecento. Moltissime sono, infatti le difficoltà in esso contenute: da quelle rappresentate da un tipo di vocalità, che spesso viene spinta agli estremi del pentagramma e della tenuta fisica, a quella linguistica che prevede sillabazioni tese ed serratamente ritmate su testi in lingua latina e tedesco medievale".

"Siamo felici di iniziare il nuovo anno all'insegna della grande Musica con "Carmina Burana" – sottolinea l’Assessore alla Cultura, Franco Spina - un insieme di componimenti probabilmente composti da clerici itineranti, giovani poeti e studenti che esprimevano liberamente le loro esperienze di vita, il desiderio di amore e piacere, e la riflessione sulla condizione umana. Un emblematico inno alla Fortuna e una riflessione sulla vulnerabilità degli uomini, i nostri desideri, le nostre speranze, le attese. Una grande collaborazione tra le realtà associative musicali di Castelfiorentino, che possa segnare un inizio 2025 sotto la buona stella della condivisione e della bellezza".

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate