Capodanno a Empoli: no a lattine, spray e bottiglie

Non solo provvedimenti temporanei alla viabilità per l’evento “Capodanno in piazza della Vittoria” nell’ambito della programmazione di ‘Empoli città del Natale’ ma anche misure di prevenzione per la sicurezza e incolumità pubblica.

Pertanto con l’ordinanza 685 del 27 dicembre 2024 entreranno in vigore il divieto assoluto di somministrazione di bevande in vetro e lattine nell’area interessata dalla manifestazione, nonché il divieto di detenzione di bombolette spray contenenti principi urticanti, divieto di detenere e/o far esplodere artifici pirotecnici e qualsiasi altro materiale esplodente, classificato o di libera vendita.

VETRO, LATTINE e SPRAY

A tutela della sicurezza pubblica e del decoro urbano, è fatto divieto assoluto, dalle 20 del 31 dicembre 2024 alle 3 del primo gennaio 2025, in piazza della Vittoria, via Tinto da Battifolle, via Salvagnoli, piazza Guido Guerra, via Dogali, Piazza Gramsci, via Bardini, via Fratelli Rosselli, via Jacopo Carrucci, via Curtatone e Montanara, via Roma, piazza Don Minzoni e tutte le vie e piazze del centro storico, ZTL e area pedonale:

a) ai titolari o gestori di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande, alle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non, di vendere per asporto bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine; è possibile, nel rispetto delle norme e nella fascia oraria di apertura al pubblico dell’esercizio, somministrare bevande in contenitori e bicchieri di vetro esclusivamente all’interno dei propri locali; è consentita la vendita per asporto delle bevande, previa spillatura o mescita in bicchieri di carta o plastica. A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo;

b) per chiunque frequenti l'area esterna o interna interessata dallo svolgimento della manifestazione di introdurre e di consumare, nelle suddette aree, cibi e bevande mantenuti in contenitori di vetro e lattine e di abbandonare i contenitori fuori dagli appositi raccoglitori;

c) per chiunque frequenti l'area esterna o interna interessata dallo svolgimento della manifestazione il divieto di detenzione di bombolette spray contenenti principi urticanti nonché del divieto di detenere e/o far esplodere artifici pirotecnici e qualsiasi altro materiale esplodente, classificato o di libera vendita.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nell’ordinanza sarà punito, salvo che non costituisca più grave reato, ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate