Overtourism, keybox e pulsantiere coperte da nastro adesivo a Firenze

Nuova protesta nella notte a Firenze contro affitti brevi e overtourism.

Gli attivisti del comitato Salviamo Firenze per viverci, hanno impacchettato keybox e pulsantiere con nastro adesivo riportante la scritta 'Rimozione forXata'.

L'azione nella notte ha interessato una ventina di strade cittadine: via di Mezzo, via Fiesolana, via de Pilastri, borgo Allegri, via de Macci, via dell'Agnolo e traverse con via Ghibellina, piazza de' Ciompi, una parte di borgo Albizi, via del Campuccio, via Camaldoli, via del Leone, via Santa Monaca, via dell'Ardiglione, via delle Caldaie, via Santa Monaca, e via dei Serragli.

"È ormai passato un mese da quando è stato riaffermato dal ministero dell'Interno che tastierini, scatolette porta chiave non possono essere utilizzate nelle città italiane per gli affitti brevi, per fare accedere i turisti senza l'accoglienza di persona – spiega Massimo Torelli di Salviamo Firenze per viverci –. A Firenze sono stati assunti impegni sulla loro eliminazione dai muri della città ma non sono seguiti i fatti e tutto continua come prima".

