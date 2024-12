Ubriaco, aggredisce operatore del 118: una denuncia a Firenze

Nella scorsa serata, a Firenze, un giovane sotto i fumi dell’alcol avrebbe aggredito con un paletto di ferro un operatore del 118.

L’aggressione è avvenuta in via Nazionale, nella zona della stazione di Santa Maria Novella: il giovane avrebbe prima cercato di salire a bordo dell'autoambulanza mentre il personale sanitario era impegnato in un intervento, poi avrebbe aggredito l’operatore che si era avvicinato per chiedere spiegazioni. Infine, si sarebbe scagliato anche contro un passante, accorso in soccorso del sanitario.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile, che hanno bloccato, identificato il ragazzo, per poi affidarlo alle cure dei sanitari.

