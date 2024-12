Alla guida senza patente, ritirata dal 2015: denunciato 30enne

I Carabinieri di Rosignano Solvay hanno eseguito controlli sulla sicurezza stradale, intensificati su disposizione del Comando Provinciale di Livorno e in linea con le direttive del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica della Prefettura di Livorno. Le verifiche si sono concentrate sulle principali arterie stradali, anche in orario notturno.

Durante i controlli, in via Benedetto Croce, i militari hanno fermato un uomo di circa 30 anni alla guida di un’auto di grossa cilindrata. Alla richiesta di esibire i documenti, l’automobilista è risultato sprovvisto della patente di guida, poiché revocata fin dal 2015.

Ulteriori accertamenti hanno rivelato che l’uomo non era nuovo a questo tipo di violazioni, essendo già stato sorpreso in passato a circolare senza patente. Di conseguenza, è stato denunciato in stato di libertà per guida senza patente in condizioni di recidiva. Inoltre, il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo con finalità di confisca.

Si precisa che, nel rispetto della presunzione d’innocenza, l’indagato sarà considerato non colpevole fino a un definitivo accertamento di responsabilità mediante sentenza irrevocabile.

Notizie correlate