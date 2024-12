Montespertoli approva il bilancio di previsione 2025-2027

Nel corso della seduta del 19 dicembre il Consiglio Comunale di Montespertoli ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 delineando le linee strategiche e operative che guideranno l’amministrazione nei prossimi anni. Tra le opere più significative in corso di realizzazione, spicca la nuova Casa della Salute, con un investimento di circa 2,27 milioni di euro, attualmente in fase di esecuzione e il nuovo Polo 0-6. La struttura, una vera e propria scuola nel parco, accoglierà 180 bambini della scuola dell’infanzia e 60 del nido, offrendo spazi moderni e accessibili che rispondano alle esigenze dei più piccoli e delle loro famiglie. L’amministrazione ha anche stanziato 590.000 € per l’acquisto dei nuovi arredi del Polo 0-6 in modo da sostenere anche attraverso l’arredo le linee guida pedagogiche della nuova scuola.

L’Amministrazione Comunale ha intrapreso un dialogo significativo con la Regione Toscana per la riqualificazione dell’area dell’ex campo sportivo di Piazzale Lotti, un progetto che sarà reso possibile grazie a un finanziamento regionale di 2 milioni di euro.

Contemporaneamente, proseguono i lavori per la messa in sicurezza dei versanti franosi con gli interventi pianificati su Via San Piero in Mercato.

La novità più importante riguarda il centro storico che sarà al centro di un ambizioso progetto di riqualificazione che prevede interventi di ripavimentazione e pedonalizzazione delle vie principali, come via Roma e via Sonnino. A completare questa trasformazione, un innovativo progetto di street art darà nuova energia al turismo locale, rendendo il cuore del paese più attrattivo e vivace.

Il progetto tiene conto anche delle esigenze pratiche di residenti e visitatori, con l’introduzione di nuovi parcheggi in via Sonnino e una revisione complessiva della viabilità, per garantire un’area più accessibile e accogliente. Questo intervento non solo valorizzerà il patrimonio storico e culturale di Montespertoli, ma contribuirà a creare un ambiente più fruibile e moderno, in armonia con le necessità della comunità e dei turisti.

Previsti investimenti significativi anche per il patrimonio immobiliare comunale. Sono stati stanziati 490.000 € per la manutenzione straordinaria degli immobili comunali: tra gli interventi prioritari, la sostituzione del tetto della palestra della scuola secondaria di primo grado R.Fucini. Parte di questi fondi invece saranno destinati alla trasformazione dell’ex sede della Croce d’Oro, che diventerà il nuovo "Palazzo Futura". Questo spazio sarà un punto di riferimento per la comunità, ospitando aree di coworking, spazi dedicati alle associazioni locali e altre iniziative per le nuove generazioni.

“Saranno tre anni complessi, perché i tagli del Governo e la necessità di ridurre la spesa corrente richiederanno sacrifici significativi. Ci aspettano cambiamenti importanti, soprattutto per il personale del Comune e per le restrizioni economiche che dovremo affrontare con responsabilità. Il quadro degli investimenti presentato nel DUP non ci dà un dato incoraggiante: abbiamo superato i 20 milioni di euro di investimenti in questi ultimi anni, un risultato straordinario che ci ha permesso di affrontare la fase post-pandemia. Per il futuro, però, il volume previsto di 5 milioni di euro non è sufficiente. Dobbiamo lavorare per farlo crescere, perché non possiamo permetterci di rallentare. I tagli governativi e l’aumento dei costi strutturali stanno mettendo a dura prova la capacità dei Comuni di garantire servizi essenziali e di portare avanti progetti di sviluppo. Nonostante ciò, desidero rassicurare i montespertolesi su un punto fondamentale: l’amministrazione non intende gravare su di loro. La nostra comunità ha già affrontato momenti difficili, e come amministrazione sentiamo il dovere di proteggere le famiglie, le imprese e le fasce più fragili della popolazione da ulteriori oneri. Non alzeremo le tasse e cercheremo sinergie per ridurle per le fasce più deboli” dichiara il Sindaco, Alessio Mugnaini.

Anche le frazioni sono al centro dei progetti dell’Amministrazione. A Fornacette, ad esempio, è in programma la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, grazie a un finanziamento della Città Metropolitana di Firenze di 200.000 euro. Parallelamente, a Montagnana, verrà realizzato un nuovo nido d’infanzia attraverso la riconversione di spazi esistenti nel plesso scolastico, un progetto finanziato con 600.000 euro del PNRR, che garantirà servizi educativi moderni e accessibili.

Proprio sull’infanzia si concentrano gli sforzi per ampliare i servizi offerti in particolare aumenta la spesa sui nidi d’infanzia per garantire l’aumento di 30 posti e troveranno nuova efficienza i servizi di refezione scolastica con una sempre più alta attenzione alla filiera corta e alla sostenibilità del cibo.

Gli impianti sportivi non sono stati dimenticati. Il Comune intende riqualificare le strutture del Molino del Ponte, riqualificando i campi da tennis esistenti, trasformando un campo da calcetto in un campo da tennis scoperto.

“Montespertoli ha bisogno di sviluppo, di nuovi investimenti e soprattutto di idee innovative. È il momento di inventarsi nuove strade, e una di queste potrebbe essere il fundraising, ovvero la ricerca di nuovi finanziamenti e progetti che ci permettano di andare avanti. Dobbiamo essere un motore che genera energia per il nostro Comune, e per farlo serve una politica coraggiosa, capace di prendere decisioni chiare e trasparenti, senza paura di affrontare le sfide. Il nostro obiettivo deve essere quello di ritrovare la forza di sognare, di immaginare un futuro migliore per Montespertoli, alimentato dalla dedizione e dall’impegno quotidiano. È con il sudore della fatica, con la determinazione di non mancare mai un giorno al nostro impegno, che costruiremo qualcosa di solido. Se lavoriamo insieme, i riconoscimenti arriveranno, così come i risultati che ci permetteranno di guardare al futuro con fiducia. Per quanto riguarda i conti, la situazione ci dà una certa serenità, ma sul fronte degli investimenti sappiamo che sarà necessario rivedere alcune scelte. Tuttavia, questo non ci scoraggia: al contrario, ci stimola a cominciare questo nuovo mandato con entusiasmo e determinazione. Con coraggio e visione, siamo pronti ad affrontare le sfide e a trasformarle in opportunità per la nostra comunità.” Conclude il Sindaco.

