Sicurezza, il divieto di consumo di alcolici in zona stazione a Empoli diventa 'strutturale'

Il Consiglio comunale del 27 dicembre ha approvato le modifiche al regolamento di polizia urbana che istituzionalizzano alcuni divieti introdotti a seguito di ordinanze emanate dalla precedente amministrazione e confermate dalla giunta Mantellassi, fino a oggi. Le modifiche al Regolamento sono state approvate con i voti favorevoli di Partito Democratico, lista Alessio Mantellassi sindaco, Questa è Empoli, Fratelli d'Italia, astenuti Centrodestra per Empoli, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, Movimento 5 Stelle, nessun voto contrario.

Con l'inserimento delle modifiche all'articolo 13 ter sul 'Divieto di consumare bevande alcoliche', si vanno a confermare le misure che erano finora in vigore nell'area della stazione con ordinanza, con il divieto di consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche e di bevande in contenitori di vetro e lattine, nonché il divieto di abbandono di qualunque contenitore e rifiuto.

LA CRONISTORIA - Il Regolamento di Polizia Urbana, fino a prima delle modifiche votate in Consiglio, indicava all'articolo 13 ter il solo divieto di consumare bevande alcoliche “all’interno della ztl e dell’area pedonale, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti e in tutti i giardini e parchi pubblici”.

L'ordinanza introdotta nel 2022 e prorogata fino a oggi inseriva il divieto di consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico anche in alcune aree specifiche in zona stazione: piazza Don Minzoni e area pedonale antistante la stazione ferroviaria, via San Martino, via Palestro, via XI Febbraio, via Bettino Ricasoli, viale Bruno Buozzi - parco della Rimembranza, via Curtatone e Montanara.

Era previsto anche il divieto di abbandono in luogo pubblico di qualunque contenitore di bevande e alimenti.

Dopo il voto in Consiglio comunale, questi divieti diventano dunque ordinari, seguendo i buoni risultati ottenuti nei mesi dell'ordinanza, come anche testimoniato dalle forze dell'ordine e di polizia che si sono trovate a monitorare l'area H24.

Raddoppia invece l'importo minimo della sanzione amministrativa di chi viola queste disposizioni: da 25 a 50 euro.

"Ho ricevuto in questi mesi – commenta il sindaco Alessio Mantellassi - testimonianze da parte di polizia, carabinieri e municipale del fatto che restringere il consumo di alcol in certe zone aiuta a ridurre le frequentazioni di persone che abusano di alcol. Soprattutto, volevamo confermare gli effetti dell'ordinanza senza ricorrere a strumenti che sono straordinari e contingenti. Per questo siamo passati dal Consiglio comunale per certificare questa misura. Che si andrà ad affiancare a nuove misure come quella del divieto di vendita di alcol, limitato all'area di piazza Don Minzoni, che l'amministrazione vuole diramare entro gennaio 2025". LE DICHIARAZIONI -– commenta il sindaco “Questo è un provvedimento – commenta l’assessora alla Sicurezza, Valentina Torrini - che si colloca all'interno di una visione che l'amministrazione ha della sicurezza. Siamo infatti consapevoli che per garantirla dobbiamo prenderci cura della città, dei suoi luoghi e delle persone. Ma assieme a questo anche emanare provvedimenti più importanti laddove ci sono aree più sensibili, come quella della stazione, che hanno bisogno di più attenzioni da parte delle forze dell'Ordine e dell'amministrazione, ogni soggetto con gli strumenti che ha a disposizione”.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

