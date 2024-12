Truffa online, rubati quasi duemila euro: una denuncia

Nuova truffa nel Livornese, una quarantenne di origini romene è stata denunciata dai carabinieri. Il raggiro è avvenuto online. La vittima è stata contattata via mail con la scusa della scadenza della carta di credito.

Raggiunta telefonicamente, la vittima è stata 'guidata' da un ignoto interlocutore per sapere il pin e le novità della carta. Ma in quel momento la truffatrice ha sfruttato l'occasione per fare un movimento di 1865 euro. La carta non è mai arrivata e la somma è stata asportata dal conto della vittima.

La persona si è rivolta ai carabinieri di Livorno che hanno svolto indagini sia sui flussi bancari che telefonici e sono riusciti a ricostruire la dinamica di reato sino alla compiuta identificazione della persona che si era celata dietro al “presunto operatore bancario”.

