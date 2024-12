Carnevale di Viareggio e Empoli? spunta il curioso manifesto "Mela ridens"

Suscitano curiosità dei manifesti apparsi tra le vie di Empoli per un evento, non ancora reso noto, che collega la città con il carnevale di Viareggio. Pochi gli indizi rivelati dalla grafica, che riporta il titolo "Mela ridens" dal 26 gennaio. Una data che anticipa il carnevale di Viareggio, con le tradizionali sfilate in programma dall'8 febbraio al 4 marzo 2025. Sullo sfondo verde chiaro risalta una mela decorata da foglie ma anche da rifiuti, come una bottiglia di plastica e una cartaccia fluttuanti, che rimandano immediatamente al concetto di sostenibilità e rispetto per l'ambiente. Al fianco, in basso a destra, il simbolo del caricamento con la scritta "loading" come a suggerire che l'iniziativa è in corso, in attesa di ulteriori dettagli. Ultimo particolare, il primo visibile in cima al manifesto, sono i loghi: si trovano quello della Festa della Toscana, della Regione Toscana, e appunto del Comune di Empoli e della Fondazione Carnevale di Viareggio.

Una è affacciata sul mare, l'altra è attraversata dall'Arno. Una ha una lunga storia nella lavorazione della cartapesta, da cui prendono forma nel cuore della Cittadella i giganti carri mascherati, l'altra del vetro. Differenze a parte un altro dettaglio da rilevare che stavolta accomuna le due città, della Versilia e dell'Empolese Valdelsa, è che entrambe da decenni portano avanti i rispettivi premi letterari, rispettivamente Rèpaci e Pozzale Luigi Russo. Tornando al manifesto, per sbrogliare la matassa un'altra pista è la mostra "Mela ride", "unisce le dimensioni della creatività declinate verso la coscienza ecologica, i mondi digitali e il magico e imprevedibile universo del Carnevale di Viareggio" si legge sul sito della Fondazione che l'ha lanciata quest'anno: infatti nel gennaio scorso i frutti, realizzati in cartapesta da carristi e studenti, erano stati disseminati in città in vista della 151esima edizione del carnevale.

Notizie correlate