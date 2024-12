Incidente frontale tra due auto a Santo Pietro Belvedere, soccorsi i conducenti

Incidente tra due auto nel pomeriggio di oggi a Santo Pietro Belvedere, nel comune di Capannoli. I due mezzi, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati frontalmente lungo la Sp26 e i conducenti sono rimasti feriti. Sul posto intorno alle 17 sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. I vigili del fuoco hanno collaborato con i sanitari e le forze dell'ordine oltre a mettere in sicurezza le auto, di cui una ibrida.

Soccorse le persone che si trovavano alla guida. Un uomo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Pontedera, più gravi le conseguenze dell'altro conducente, una donna, trasportata in codice rosso a Pisa.

