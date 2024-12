Interventi su strade, verde pubblico, edifici scolastici e attività natalizie a Montespertoli

Le attività di manutenzione ordinaria del Comune di Montespertoli proseguono con impegno su tutto il territorio comunale.

“Anche a dicembre la squadra degli operai comunali ha lavorato a pieno regime cercando di rispondere ai diversificati bisogni del nostro territorio. Dal ripristino delle panchine in piazza del Popolo fino alle manutenzioni della sede stradale nelle vie di campagna, passando per le manutenzioni sugli edifici scolastici, il nostro impegno è rivolto a 360° alle esigenze della cittadinanza. Siamo consapevoli delle difficoltà che esistono ed è per questo che la collaborazione con i cittadini è fondamentale: monitoriamo continuamente il territorio, ma il contributo delle segnalazioni dei residenti rimane importantissimo” dichiara Marco Pierini, vicesindaco di Montespertoli con delega ai lavori pubblici.

Per quanto riguarda la viabilità è stato effettuato il ripristino del manto stradale in via Mandorli e via Castiglioni, migliorandone la sicurezza. A Poppiano nei prossimi giorni sarà sistemato l’avvallamento presso il parcheggio sterrato alla fermata dell’autobus, mentre su via Ottone Rosai è in corso di riparazione la grata per la regimazione delle acque. Inoltre, nel capoluogo, sono stati riparati i parapedonali danneggiati.

Nel corso del mese di dicembre, a causa delle rigide temperature che si sono registrate, l'amministrazione comunale ha posto particolare attenzione alla sicurezza stradale. In risposta al rischio di formazione di ghiaccio sulle strade sono state attivate misure per garantire la percorribilità: in particolare si è proceduto con lo spargimento di sale nell’arco di più giornate, concentrandosi sulle viabilità più a rischio.

Gli interventi sul verde pubblico sono proseguiti con attività mirate a migliorare il decoro urbano. In particolare, è stata effettuato lo sfalcio dei cigli stradali in diverse zone del territorio comunale, soprattutto nei centri abitati delle frazioni lungo la provinciale. Inoltre sono stati eseguiti interventi di manutenzione sulle aiuole di Piazza del Popolo, dove contestualmente si è anche proceduto a manutenere e riposizionare le panchine in legno tipiche della piazza.

In vista delle festività natalizie, infine, gli operai sono stati coinvolti in numerosi interventi per l’organizzazione degli eventi natalizi e per l’allestimento degli addobbi. Tra le principali attività svolte, l’installazione di alberi di Natale nelle diverse frazioni e lo smontaggio e il rimontaggio del palco destinato al concerto di Capodanno.

Sul fronte degli edifici comunali, prosegue il focus sull’edificio della scuola secondaria di primo grado del capoluogo, dove sono in corso i lavori di ripristino dell’intonaco presso la palestra comunale (il completamento è previsto entro l’Epifania, in tempo per il rientro degli studenti).

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

