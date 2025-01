Castelfranco premia gli studenti eccellenti

“In un’epoca in cui spesso si privilegia la via più breve e il successo immediato, il vostro impegno nello studio rappresenta un esempio straordinario di dedizione e perseveranza. Scegliere di studiare significa compiere un atto di coraggio, significa scegliere di investire su sé stessi, di costruire giorno dopo giorno il proprio futuro con consapevolezza e determinazione. Lo studio è la vera chiave per la libertà: vi permette di immaginare e costruire il vostro destino, di diventare protagonisti del vostro cammino.” Con queste parole, l’assessore Nicola Sgueo ha voluto rivolgersi agli studenti e alle studentesse di Castelfranco di Sotto che si sono distinti per i loro risultati accademici. Tredici giovani, che lo scorso anno scolastico 2023-2024 hanno ottenuto il massimo dei voti agli esami di terza media e di maturità, sono stati premiati dal Comune per il loro merito e il loro impegno.

L’amministrazione comunale ha voluto celebrare questi giovani talenti non solo per riconoscerne i meriti, ma anche per incoraggiarli a proseguire con entusiasmo e responsabilità lungo il loro percorso, sia esso scolastico, universitario o lavorativo. Una cerimonia di grande valore simbolico che ha voluto celebrare non solo i successi accademici, ma anche i valori di impegno, dedizione e passione che questi giovani incarnano.

Ai 13 studenti è stata consegnata una pergamena celebrativa, un segno di buon auspicio per il loro futuro e la loro crescita.

I nomi dei premiati

Alunni scuola media: Emma Brogi, Alessandro Giorgio Bucos, Zineb El Mazouz, Caterina Luciani, Francesco Morgillo, Anna Mori, Niccolò Rubenni .

Studenti scuole superiori: Omaima Achagui, Viola Della Mercede, Mame Djarra Mbaye, Rachele Pucci, Benedetta Rossi, Giorgio Saccuti.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa

Notizie correlate