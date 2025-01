Sequestrati 16 chili di hashish a Firenze, arrestati due trentenni

A Firenze, nell’ambito di un’operazione congiunta tra Polizia di Stato e Polizia Municipale per contrastare lo spaccio di droga, sono stati sequestrati oltre 16 chili di hashish e arrestati due cittadini fiorentini di 30 e 33 anni.

La sera del 30 dicembre, durante un servizio antidroga in zona Gignoro, gli agenti hanno notato un 33enne su uno scooter entrare e uscire rapidamente da un palazzo con uno zaino, destando sospetti. Fermato per un controllo, lo zaino, pur vuoto, emanava un forte odore di stupefacente, spingendo gli agenti a effettuare perquisizioni nelle abitazioni collegate.

Nella casa al Gignoro, occupata da un 30enne, sono stati trovati oltre 2 chili di hashish nascosti in un frigo per vini, insieme a bilancini e materiale per il confezionamento. Nell’abitazione del 33enne, alle porte di Firenze, sono stati sequestrati quasi 14 chili della stessa sostanza.

I due sono stati arrestati e condotti al carcere di Sollicciano, in attesa della convalida della misura precautelare. Le accuse e la loro responsabilità saranno valutate nel corso del processo, nel rispetto della presunzione di innocenza.

Un risultato operativo e comune importante. Un esempio plastico di sicurezza partecipata ove le esperienze operative specifiche della polizia di stato e della polizia municipale, in uno specifico contesto territoriale, hanno prodotto un risultato importante. È stato smantellato un evidente hub di spaccio. Utilizzeremo anche in altre zone della città questo modello che ritengo estremamente utile ai fini del raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e contrasto ai reati di spaccio di stupefacenti e ai reati di tipo predatorio.” sottolinea il Questore della Provincia di Firenze Fausto Lamparelli.

“Ancora una operazione congiunta della Polizia Municipale e della Polizia di Stato contro lo spaccio di sostanze stupefacenti - commenta l’assessore alla Sicurezza urbana Andrea Giorgio. Ringrazio gli agenti della Squadra Antidroga e del Commissariato di Rifredi per questo intervento che arriva a chiusura di un anno di grande collaborazione che con la Questura vogliamo rilanciare nel 2025. Assieme al nuovo Questore Lamparelli, anche grazie ai nuovi agenti, abbiamo l’obiettivo di dare risposte sempre più forti e incisive alle richieste dei cittadini: la sicurezza è un diritto di tutti e tutte e le istituzioni sono impegnate insieme per renderlo concreto”.

