Firenze tra le città più care, Lucca tra le province: in Toscana gli affitti costano sempre di più

Prendere in affitto una casa in Toscana costa sempre di più. Questo è quanto emerge da un report stilato dal sito Idealista.it.

Nel 2024 in Toscana abbiamo assistito ad un'aumento del costo al metro quadro del 6,3% rispetto al 2023, un trend che non deve stupirci tenendo presente che in Italia c'è stato un incremento del 10,6% rispetto all'anno precedente, portando il canone medio nazionale a 13,8 euro al metro quadro. Il canone medio, calcolato per la nostra regione è di 17,3 euro/m² , molto al di sopra di quello nazionale.

La città di Firenze si posiziona seconda, con 21,5 euro/m², nella classifica dei capoluoghi italiani con gli affitti più alti. Il primato rimane però a Milano con un costo medio di 23,3 euro al metro quadro.

Per quanto riguarda la classifica delle città capoluoghi di provincia, oltre al Firenze con il suo 21,5 euro/m², troviamo la città di Pisa con un canone medio di 12,8 euro/m², seguita da Carrara con un canone di 11,9 euro/m² e da Prato con un canone di 11,6 euro/m². La città capoluogo di provincia in cui il costo medio di un affitto è il più basso, è Arezzo con i suoi 8,6 euro/m².

Tra le province toscane quella con gli affitti più cari è Lucca con un canone medio di 28,4euro/m², seguita dalla provincia di Firenze con 18,6 euro/m² e Livorno con un canone di 17,4 euro/m². La provincia di Arezzo si distingue per essere quella con un canone medio di affitto minore rispetto alle altre provincie toscane, con un canone medio di 8,5 euro/m².

