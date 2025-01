Denunciato un 19enne per tentata rapina con muso di spray urticante per Capodanno

Un tentativo di rapina andato male e concluso con una denuncia, è il bilancio di un episodio avvenuto a Capodanno a Piombino. Un giovane di 19 anni, di origine nordafricana e senza fissa dimora in Italia, è stato denunciato dai Carabinieri con l'accusa di aver rapinato un connazionale di 23 anni.

Secondo la ricostruzione dei fatti, intorno alle 21, nei pressi della stazione ferroviaria, il rapinatore avrebbe sorpreso la vittima spruzzandogli addosso dello spray urticante. Approfittando della momentanea incapacità di reagire della vittima, il giovane avrebbe quindi sottratto il suo cellulare.

Immediatamente dopo l'aggressione, il rapinatore si sarebbe dato alla fuga a piedi, cercando di confondersi tra le vie circostanti. Tuttavia, grazie alla precisa descrizione fornita dalla vittima ai Carabinieri intervenuti sul posto, i militari sono riusciti a rintracciare il fuggitivo mentre tentava di nascondersi dietro un'auto in sosta.

Bloccato e perquisito, il 19enne è stato trovato in possesso di una bomboletta di spray urticante parzialmente utilizzata e del cellulare rubato, che è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario.

Le indagini dei Carabinieri hanno portato a ipotizzare che alla base della rapina ci possa essere un debito per lo spaccio di stupefacenti, circostanza che è attualmente al vaglio degli inquirenti. Non si esclude, inoltre, la possibilità che il giovane abbia agito in concorso con un complice, le cui ricerche sono ancora in corso.

