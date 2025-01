Donazione di Far.Com alla Pediatria del San Jacopo: giochi in scatola per i piccoli ospiti in reparto

Regali per i piccoli degenti dell’ospedale San Jacopo. I doni sono arrivati nei giorni scorsi dalla Far.Com. S.p.A. Ad accogliere i rappresentanti di Far.Com., c’era in rappresentanza della Direzione Sanitaria del Presidio di Pistoia, il dott. Leonardo Capecchi. Erano inoltre presenti il Direttore della SOC Pediatria dell'ospedale San Jacopo di Pistoia, Rino Agostiani, la Coordinatrice Infermieristica, Stefania Magnanensi, e le infermiere del reparto, Rachele Piga e Serena Bargellini. Per Far.Com. S.p.A. erano presenti la drssa Beatrice Baldi e l’amministratore unico, Sandra Palandri. A loro sono andati i ringraziamenti della Direzione di presidio.

Ai bambini sono state portate 20 scatole di giochi, per regalare qualche momento di serenità anche e soprattutto in questi giorni di festa.

I giochi consegnati in reparto sono stati molto apprezzati e daranno un po’ di sollievo ai piccoli degenti che trascorreranno il loro tempo in Pediatria.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

