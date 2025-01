Protezione Civile: una stazione meteo presso il Palazzo Comunale a supporto della gestione delle emergenze

Una stazione meteo che sarà installata presso il Palazzo Comunale e servirà a integrare informazioni e dati meteorologici utili ai fini della gestione delle emergenze in ambito di Protezione Civile. È questo il nuovo step nell'ambito della recente riorganizzazione del sistema di Protezione Civile a livello comunale. Sono infatti stati già allestiti all'interno del Palazzo Comunale spazi specificatamente adibiti a sale operative per la rifunzionalizzazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e la stazione meteo andrà ad integrare la strumentazione attualmente in uso.

Il dispositivo è dotato di consolle, datalogger e sensore di radiazione solare e accesso a pagina web per la gestione dei dati. Il datalogger wi-fi del dispositivo consente di pubblicare i dati meteorologici direttamente in rete senza l'utilizzo del PC; una volta collegato il datalogger alla consolle via wi-fi al router, i dati vengono inviati direttamente sul web su server personalizzabile. Una pagina web professionale consente di visualizzare i dati in real time, grafici, report.

“L’installazione della stazione meteorologica rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento della nostra capacità di monitoraggio e risposta alle emergenze” commenta l’assessore alla Protezione Civile, Simone Peruzzi. “Grazie a strumenti moderni ed efficienti possiamo garantire una maggiore sicurezza per il nostro territorio e la nostra comunità, confermando l’impegno dell’amministrazione nella prevenzione e nella gestione delle criticità.”

