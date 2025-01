Decedute nell'incidente, zia e nipote saranno sepolte in Senegal

Saranno sepolte in Senegal Mame Badiane e Sokhna, la zia e la nipote decedute in un incidente stradale in Versilia. Non appena arriverà dalla Procura di Pisa l'ok al dissequestro delle salme, zia e nipote saranno trasferite nel paese africano grazie a un'impresa funebre specializzata.

Intanto, riporta La Nazione, hanno fatto ritorno a casa dopo le dimissioni dall'ospedale la donna e le due bambine rimaste ferite. Sono stati organizzati momenti di preghiera in queste ore a Santa Croce sull'Arno, cittadina dove vivevano le vittime del tragico incidente. Ora si attende solamente la Procura per portare le due salme in Senegal.

