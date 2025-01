In silenzio per Maati, domenica 5 gennaio, ore 11 in via dei Tintori

Un minuto di silenzio per Maati. A meno di una settimana dalla tragica morte del certaldese Maati Moubakir, il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, invita a partecipare domenica 5 gennaio 2025 alle ore 11.00, presso via Tintori a Campi Bisenzio, a un momento di raccoglimento. Un minuto di silenzio in ricordo di Maati, il diciassettenne barbaramente ucciso nella notte del 29 dicembre 2024.

Il momento di raccoglimento e riflessione, mentre si sta ancora aspettando che venga effettuata l'autopsia sul corpo del giovane e le indagini proseguono dopo che sono stati indagati per il momento due giovani poco più che maggiorenni.

Fonte: Ufficio Stampa

