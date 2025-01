"Più agenti di polizia municipale": la richiesta di Cordone (Lega)

In una riunione degli auguri per le Festività Natalizie, svoltasi pochi giorni fa, Marco Cordone (Segretario della Lega Toscana Salvini Premier a Fucecchio e Vicesegretario Provinciale di Firenze), ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Nel fare gli auguri a tutta la cittadinanza per Natale ed il nuovo Anno, ho percepito ancora una volta che il tema più sentito dalla Gente è quello della Tutela dell'Ordine pubblico e della Sicurezza, argomento per cui mi batto da numerosi anni anche come figlio di una vittima della criminalità e non voglio sentir parlare di percezione di insicurezza. In tal senso, auspico in maniera costruttiva, per l'ennesima volta, che ci sia un aumento di organico della Polizia Municipale nella Città che ha dato i natali a Indro Montanelli dato che un territorio complesso come il nostro, incidendo territorialmente, socialmente ed economicamente sia sull'Empolese Valdelsa che nel Comprensorio del Cuoio e della Pelle, avrebbe necessità di un organico più consistente di Vigili Urbani e noi abbiamo sempre parlato di un organico della Polizia locale che si aggiri intorno alle 20 unità. Inoltre, reiteriamo la nostra richiesta al Sindaco, dott.essa Emma Donnini, di sapere qualcosa sulla Tenenza dei Carabinieri che permetterebbe di avere un nucleo piuttosto consistente di Militi dell'Arma, dedicati completamente al territorio fucecchiese, ricco anche orograficamente delle zone Collinari delle Cerbaie. Speriamo che non sia un progetto che è stato abbandonato. Da conoscitori della materia ci rendiamo conto della complessità dei problemi che nuovamente poniamo all'Amministrazione, ma allo stesso tempo chiediamo uno sforzo al Comune di Fucecchio perché la Sicurezza, per quanto di competenza dell'Ente locale, non può essere trattata come una delle tante materie in capo agli Organismi amministrativi".-

Fonte: Lega Fucecchio - Ufficio stampa

