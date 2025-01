Ruba un cellulare, poi tenta un altro colpo: arrestato

Ha provato a rubare il cellulare dalla tasca di un'anziana ma un passante si è accorto di tutto e ha sventato la rapina. Quando sono arrivati i carabinieri, lo hanno trovato con un altro cellulare in tasca, risultato rubato a Capodanno.

Un 25enne è stato arrestato dai carabinieri di Pontedera. Ha provato il furto in un supermercato di Navacchio e, una volta bloccato dai carabinieri, è stato trovato con un altro telefono preso di nascosto a un pensionato. Quest'ultimo ha riconosciuto l'autore del furto.

Il 25enne, pertanto, è stato così arrestato per il tentato furto e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, è stato rimesso in libertà, venendo contestualmente denunciato per il furto commesso in danno del pensionato.

