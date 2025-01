San Miniato piange la scomparsa del professor Daniele Loni

Se ne è andato a 77 anni Daniele Loni, storico professore e colonna di San Miniato. Loni era in pensione da tempo ma aveva per anni insegnato al Liceo Marconi nella sua città. Era uno stimato professore, tra le altre materie, di italiano e di latino, in molti lo stanno ricordando sui social in queste ore.

Appassionato di politica, era vicino alla sinistra sanminiatese e nel 2014 appoggiò pubblicamente Valentino Giorgi per i Comunisti Uniti San Miniato. Era anche uno sportivo e c'è chi lo ricorda come allenatore delle squadre di calcetto del Liceo Marconi. Aveva anche fatto pubblicazioni riguardo la storia e l'arte a San Miniato.

I funerali si terranno domani alle ore 14.30 nella chiesa di Santa Caterina a San Miniato in piazza XX settembre.

