Sorpresi con oggetti rubati, due denunce a Pontedera

I carabinieri di Pontedera hanno arrestato due persone per furto in concorso. Sono intervenuti all’interno dei locali di una società del centro, sorprendendo all’interno due uomini intenti a nascondersi. A seguito di perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di un coltello a serramanico, di varie chiavi da ferramenta e di ulteriori oggetti verosimilmente sottratti all’interno dell’edificio. I militari dell’Arma, svolti tutti gli adempimenti dovuti, hanno tratto in arresto i soggetti che, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno, che coordina le indagini, sono stati condotti presso il Tribunale di Pisa per la celebrazione del rito direttissimo, a seguito del quale è stata disposta, per entrambi, la misura del divieto di dimora nella provincia di Pisa.

Notizie correlate