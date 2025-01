Auto danneggiate nella notte in piazza Guerra, indagini in corso

Almeno tre auto sono state danneggiate stanotte in piazza Guido Guerra a Empoli, con la rottura del lunotto posteriore. A segnalarlo stamani è stata la pagina facebook SOS Empoli.

Non è la prima volta che atti del genere si verificano in piazza Guerra, purtroppo. Per il momento non si sa se si è trattato di un atto vandalico, o se oltre al danneggiamento gli autori abbiano poi anche tentato il furto di oggetti presenti nelle auto.

Le indagini sono in corso, seguite dalla Polizia di Stato.

