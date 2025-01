Se ne è andato Alberto Picchi, scompare un pezzo di Empoli

Empoli perde una delle sue colonne. Se ne è andato Alberto Picchi, commerciante e anima del centro empolese, uno dei capisaldi della cittadina e del suo tessuto economico. È scomparso all'età di 87 anni.

Alberto Picchi è stato per anni il titolare di Eliosport82, uno dei negozi più longevi e apprezzati di Empoli, che da più di mezzo secolo si trova alla 'punta' tra via Rosselli e via Carrucci. Sotto la sua guida, passata poi ai figli, il negozio si è ampliato ed è cresciuto fino ad arrivare alla fama che ha ancora oggi. La moglie era la figlia di Elio, il fondatore dello storico negozio Eliosport82.

A dare l'annuncio della scomparsa sono la moglie Beatrice, i figli Cristiana, Paolo con Chiara, i nipoti Samuele, Matteo, Niccolò e Giorgia, il genero Fabio, i fratelli ed i parenti tutti

La salma è esposta per l'ultimo saluto, nelle sale del commiato dell' Ospedale di Empoli. Le esequie saranno celebrate martedì 7 gennaio alle ore 15.00, nella Chiesa di Ponzano. Dopo la Santa Messa verrà inumato nel cimitero della Misericordia. La famiglia chiede di non omaggiare il suo ricordo con fiori, ma con offerte alla associazione Walce aps.

I familiari ringraziano tutti coloro che, in ogni modo, prenderanno parte al loro dolore.

Anche le redazioni di Gonews.it e di Radio Lady si stringono intorno ai familiari di Alberto Picchi in questo momento di dolore.

