"Escrementi nell'ascensore per l'ospedale": la protesta da Fucecchio

Una brutta sorpresa è stata trovata nell'ascensore che dalla parte bassa di Fucecchio va all'ospedale. Stando a quanto riportato da Territorio Valdarno Inferiore, alcuni escrementi sono stati ritrovati poco fuori e all'interno dell'ascensore. Si sospetta che possano essere stati prodotti da cani, motivo per cui da Territorio Valdarno Inferiore puntano il dito contro i padroni.

"È vero che si amano gli animali ma questi vanno accuditi anche quando defecano in ambienti pubblici. Se lo fanno in un giardino è obbligo provvedere alla rimozione dei loro residui intestinali e se invece lo fanno dentro un ascensore pubblico cioè quello che conduce all'ospedale, peggio che mai. La responsabilità non è di questi cani ma dei loro padroni che una volta usciti dell'ascensore non si sono curati del fetore che vi imperversava là dentro. La civiltà si misura anche in queste cose" dicono dall'associazione.

Il fatto sarebbe avvenuto verso Capodanno. L'ascensore è quello dedicato all'accesso dell’ospedale San Pietro igneo di Fucecchio e per i residenti via Castruccio e zona centro storico. "Per chi entrava, anche nelle ore successive, c'era un odore nauseante di escremento di cane. È evidente che il padrone del cane se n'è disinteressato" continuano da Territorio Valdarno Inferiore.

