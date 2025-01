Un cavillo burocratico fa fuori Empoli dai playoff under 18

Uno schiaffo ai valori dello sport. Così è stata percepita dall’Empoli Pallavolo la decisione da parte del Comitato Territoriale Firenze della Federazione Italiana di Pallavolo (FIPAV) di dare persa a tavolino 3-0 la partita dell’Under 18 Gialla della società empolese in programma alla Palestra S.M. Pirandello Geodetica di Firenze lo scorso 18 dicembre alle ore 21.15 contro Asd Firenze 5 Palestre nell’ambito della fase Preliminari dei Play Off del Campionato Territoriale di categoria. La diretta conseguenza è stata l’esclusione dai Quarti di Andata delle giallonere, qualificatesi ai Play Off dopo il raggiungimento del primo posto del Girone E con 27 punti e già vincitrici della prima partita dei Preliminari Andata per 3-0 sempre su Asd Firenze 5 Palestre giocata al PalAramini l’11 dicembre.

Le numerose richieste di spostamento di data della gara e i tentativi di cercare un’intesa con la società fiorentina da parte dall’Empoli Pallavolo sono, di fatto, caduti nel vuoto. Altre analoghe richieste, invece, sono state accolte dalla Federazione visto che gran parte delle partecipanti alla fase Preliminari hanno posticipato la gara al 19 dicembre presumibilmente per lo stesso problema della concomitanza con un’altra partita. Oltre al danno di vedersi esclusa a suo avviso ingiustamente dalla competizione, insomma, anche la beffa che fa ricordare la celebre frase attribuita a Giulio Andreotti: “A pensar male degli altri si fa peccato, ma spesso ci si indovina”.

La società giallonera, infatti, in considerazione del match infrasettimanale del Campionato Regionale di Serie C in programma al PalAramini proprio mercoledì 18 dicembre alle ore 21.00 aveva inviato la richiesta di spostare la partita dell’Under 18, seguendo un protocollo condiviso secondo cui in caso di concomitanza di gare si tende a privilegiare la categoria superiore. Nel caso particolare dell’Empoli Pallavolo, essendo le due formazioni allenate dallo stesso tecnico Marco Dani e avendo alcune giocatrici Under 18 nella squadra della Serie C, era gioco forza necessario il rinvio della partita contro l’Asd Firenze. L’Empoli Pallavolo, dopo aver informato verbalmente il dirigente dell’Asd Firenze 5 Palestre in occasione della gara di andata disputata a Empoli circa l’impossibilità di giocare la partita successiva nella data e orario del calendario, ha inviato con anticipo mail ufficiali sia ai dirigenti della società fiorentina sia alla Federazione anche a livello regionale con cui erano già intercorsi ripetuti colloqui telefonici, proponendo le date alternative di giovedì 19 dicembre o domenica 22 dicembre per disputare l’incontro.

Lo stesso Comitato Territoriale FIPAV Firenze (COGT) si è inizialmente interessato alla questione chiedendo alla società fiorentina di trovare un’intesa per giocare la partita entro e non oltre il 22 dicembre, escludendo il 21 per una nuova concomitanza di gare con tornei di altre categorie compresa la Serie C. Per tutta risposta, l’Asd Firenze non solo ha declinato la richiesta per le date proposte adducendo quale motivazione il fatto che, casualmente, già dal 19 dicembre si sarebbe verificata una defezione delle proprie atlete per le vacanze natalizie da trascorrere con le loro famiglie, ma non ha avanzato alcuna controproposta per una data alternativa.

Il COGT, a questo punto, si è appellato ad un cavillo tecnico ossia che non avendo inizialmente utilizzato il portale della FIPAV per la richiesta di spostamento della gara non era possibile seguire le rispettive richieste/rifiuti delle due società e, pertanto, la partita in questione era da disputarsi come da calendario ossia il 18 dicembre. Un particolare tecnico mai richiamato nelle precedenti mail intercorse con le società e, in ogni caso, riguardava l’Asd Firenze in quanto ospitava la gara in questione e l’Empoli Pallavolo non avrebbe potuto far nulla al riguardo poiché non era, da regolamento, di sua competenza.

La società empolese si è trovata così dinanzi al fatto compiuto della partita data persa a tavolino 3-0 attribuendo alla squadra avversaria anche il golden set 15-0 (determinante in caso di pareggio di vittorie nette) che ha interrotto il commino delle giovani atlete Under 18 nella competizione dei Play Off e quindi la possibilità di coronare il sogno del passaggio in categoria superiore.

Una decisione, questa, incomprensibile per l’Empoli Pallavolo e di cui prende atto, pur ritenendo di essersi comportata correttamente come sempre e di aver agito nel rispetto delle regole e soprattutto dei valori dello sport, nonché a tutela delle proprie atlete che, con tanti sacrifici e determinazione, erano riuscite a qualificarsi ai Play Off dopo un eccellente percorso nel Girone E del Campionato Territoriale. Atlete che adesso, ingiustamente, sono state private del loro sogno.

