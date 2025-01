Immagini hot sul profilo del PD Pistoia Centro: "Siamo stati hackerati"

Sono apparsi video hot nel profilo del Partito Democratico di Pistoia Centro. Si sospetta che qualcuno abbia preso possesso dell'account per pubblicare immagini a luci rosse. In una storia Instagram, per esempio, si vede una donna in costume da bagno mentre balla ammiccando davanti la telecamera, non un contenuto che ci si aspetta da un partito politico.

Non si sa il perché dell'hackeraggio, ma i circa seimila follower del PD di Pistoia Centro sono rimasti abbastanza sorpresi, come si legge dai commenti.

"In molti ci state segnalando che la Pagina Facebook di uno dei nostri Circoli sta pubblicando contenuti impropri. Purtroppo si tratta di una Pagina che era già stata hackerata da tempo e a cui i referenti del Circolo PD non hanno più accesso. Abbiamo già segnalato a Meta-Facebook tale pagina, e stiamo continuando a farlo, affinché possa essere cancellata. Grazie a tutti e tutte per le segnalazioni… in effetti, per iniziare bene l’anno, un po’ di prese in giro ci mancavano!" scrivono dal PD di Pistoia.

