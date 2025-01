L’Abc Solettificio Manetti stoppata in trasferta dalla Mens Sana

Dopo aver inseguito fino al 30′ toccando anche il -15, l’Abc Solettificio Manetti riapre tutto nel finale, mettendo la testa avanti quando mancano cinque minuti alla sirena. La reazione gialloblu, però, non basta a completare il capolavoro, così Siena, in volata, riprende il controllo e tinge la sfida di biancoverde: 74-66 il finale che assicura ai locali due punti pesanti nell’economia della classifica. In un PalaEstra caldissimo l’Abc, priva di Corbinelli e Lazzeri, soffre soprattutto a cavallo tra la seconda e la terza frazione, quando fatica a contenere gli attacchi locali ed a trovare soluzioni corali in fase offensiva. A differenza delle ultime gare, però, un’ottima reazione nell’ultimo quarto rimette tutto in discussione tenendo la sfida aperta fino al quarantesimo.

“Al di là della normale amarezza per il finale, abbiamo finalmente giocato una partita senza paura, dimostrando voglia di rivalsa in una gara importante e su un campo difficile e storico come il PalaEstra – commenta coach Samuele Manetti -. Nonostante le assenze e i vari acciacchi che in settimana ci hanno costretto ad allenarci a ranghi ridotti, abbiamo tenuto la partita aperta fino alla fine. Ci è mancato quel quid in più in attacco nel momento decisivo ed abbiamo subito troppo in difesa nei primi due quarti. Stasera, però, dobbiamo ripartire da quello che di buono abbiamo visto: siamo riusciti a fare un passettino avanti, adesso è necessario continuare a camminare insieme”.

LA CRONACA

Quintetti

Mens Sana: Belli, Tognazzi, Marrucci, Prosek, Ragusa

Abc: Ticciati, Gutierrez, Azzano, Falaschi, Cantini

La tripla di Ticciati inaugura una sfida che si accende fin dagli scambi iniziali, con tanta intensità su entrambe le metà campo. Mentre un’azione da tre punti di Cantini scrive 4-8 sul tabellone, Prosek si scalda dall’arco infilando due triple in rapida successione che permettono ai locali di portarsi in controllo sul 12-11. Seguono tre minuti di polveri bagnate da entrambe le parti, finché Ragusa rompe gli indugi mensanini, seguito da Azzano che risponde e tiene i gialloblu incollati: 17-16 alla prima sirena.

Si riparte con Sabia e Pannini che provano a scavare il solco (24-16), mentre l’Abc si affida a soluzioni personali tutt’altro che incisive. Il primo canestro castellano, infatti, arriva dopo oltre tre giri di cronometro, con Nnabuife che si iscrive a referto e prova a limare lo svantaggio. Il botta e risposta dall’arco tra Gutierrez e Pannini vale il 27-21 al 15′, con Siena che si mostra più solida a fronte di un’Abc che invece fatica a contenere gli attacchi locali. Così, nell’ultimo minuto prima dell’intervallo, due giocate dell’ex Pucci valgono la doppia cifra di vantaggio e scrivono 37-27 a metà gara.

Dopo il mini break a firma Gutierrez e Ciano che riporta i gialloblu a -7, Siena gira di nuovo l’inerzia con Belli e Tognazzi che allungano sul 47-32 al 24′. Così, mentre l’Abc procede in chiaroscuro, tirando fuori dal cilindro qualche giocata estemporanea senza però trovare continuità nell’intensità difensiva e nella costruzione di una transizione offensiva organizzata, Prosek in mezzo all’area tiene i suoi in saldo controllo fino al 56-44 alla terza sirena.

A differenza delle precedenti uscite, però, nell’ultimo quarto la reazione dell’Abc riapre completamente la sfida. L’assist di Gutierrez che scova Falaschi inaugura il break gialloblu, seguito dal 2/2 di Ticciati dalla lunetta che riporta lo svantaggio castellano sotto la doppia cifra: 56-48 dopo il primo giro di cronometro. Ed è qui che sale in cattedra Gutierrez, che si carica sulle spalle l’attacco gialloblu e punisce per due volte dall’arco agganciando i locali sul 56-55. La rimonta castellana si concretizza infine con Azzano, glaciale dalla lunetta, che timbra il sorpasso andando a suggellare un parziale di 0-13: 56-57 al 35′. Ad arginare la polveri bagnate locali ci pensa Belli dalla linea della carità, che infila i primi due punti senesi dopo oltre cinque giri di lancette. Mentre Falaschi è costretto a lasciare il campo per raggiunto limite di falli, Prosek dall’arco permette a Siena di riportarsi avanti, seguito da Tognazzi e Neri che scrivono 67-60 al 38′. Così, con i biancoverdi che tornano in controllo, il canestro di Cantini sotto le plance rappresenta uno degli ultimi sussulti castellani, finché ci pensa Tognazzi a far partire i titoli di coda.

MENS SANA BASKETBALL – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 74-66

Mens Sana Basketball: Tilli, Belli 6, Pannini 6, Ragusa 6, Marrucci 4, Calviani ne, Pucci 6, Sabia 4, Maghelli, Neri 9, Prosek 16, Tognazzi 17. All. Betti. Ass. Innocenti, Toscano.

Stats totali: 20/45 (44%) da due, 6/21 (29%) da tre, 16/17 (94%) ai liberi, 38 rimbalzi (10 off, 28 dif), 12 assist.

Abc Solettificio Manetti: Ciano 2, Rosi, Ticciati 5, Corbinelli ne, Cicilano ne, Viviani, Marchetti ne, Falaschi 9, Azzano 17, Nnabuife 2, Cantini 8, Gutierrez 23. All. Manetti. Ass. Guerriero, Ciampolini.

Stats totali: 11/28 (39%) da due, 10/29 (34%) da tre, 14/21 (67%) ai liberi, 36 rimbalzi (8 off, 28 dif), 15 assist.

Parziali: 17-16, 37-27 (20-11), 56-44 (19-17), 74-66 (18-22)

Arbitri: Cirinei di Pisa, Vozzella di Genova.

