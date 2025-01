SR 429: prorogata la chiusura della variante di Certaldo fino al 9 gennaio

Non riaprirà prima del 9 gennaio la variante di Certaldo della Sr 429. Sfumano così quelle che erano state le previsioni di riapertura del tratto a seguito dell'incidente avvenuto lo scorso 30 dicembre quando un camion contenente olio alimentare, si era ribaltato tra la rotatoria Badia a Elmi e l’ingresso delle gallerie della Sr429.

In un primo momento la data fissata per la riapertura alla viabilità era stata quella del 6 gennaio, stimando così il tempo utile per effettuare tutti i testi sull’asfalto oggetto dello sversamento. Slitta però di 3 giorni la riapertura, come confermato all'ordinanza arrivata ieri sera e siglata dalla Città Metropolitana.

A pagare le conseguenze maggiori di questo ritardo sarà sicuramente il comune di Certaldo, assediato in questi giorni dal traffico di mezzi pesanti all'interno del paese. Preoccupano anche le giornate del 7 e 8 gennaio quando le numerose fabbriche della zona riapriranno i battenti dopo la pausa delle festività e il traffico sarà ancora più intenso.

Il Comune di Certaldo ha informato i cittadini comunicando loro che "la Città Metropolitana di Firenze, con Atto Dirigenziale N. 7 del 03/01/2025, ha disposto la proroga dell’ordinanza n.3247 del 30/12/2024, ovvero della chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia sulla S.R. n.°429 “Variante di Certaldo” dal km 12+000 al km 17+600, nel Comune di Certaldo, Gambassi Terme e San Gimignano, fino al giorno 09/01/2025, con orario 0:00-24:00".

I cittadini di Certaldo dovranno quindi pazientare ancora qualche giorno data l’impossibilità di sfruttare l’arteria che permette di bypassare il centro urbano della città.

“La chiusura della strada, disposta a partire dal 30 dicembre 2024, si era resa necessaria per effettuare in sicurezza la rimozione di un’autocisterna che si era ribaltata la mattina stessa sulla sede stradale – conclude la nota del comune - e la conseguente bonifica a seguito di sversamento di olio, attività queste che per la loro complessità devono essere ancora terminate”.

