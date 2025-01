Basket Castelfiorentino, inizia con il botto il 2025 del Gialloblu

Il Gialloblu Castelfiorentino riparte esattamente da dove aveva chiuso il 2024. Con una prestazione di carattere i ragazzi di Dario Chiarugi fanno la voce grossa in casa dello Scuola Basket Prato, diretta concorrente nella zona calda della classifica, chiudendo i giochi con un perentorio 47-65. Ad indirizzare la sfida, dopo una prima parte equilibrata, un parziale di 0-21 al rientro dagli spogliatoi, che permette ai gialloblu di toccare il +30 e poi amministrare fino alla sirena.

“Dopo un avvio di gara che ha stentato a decollare, con tanti errori sia da una parte che dall’altra, siamo stati bravi a prendere il controllo nella ripresa – commenta coach Chiarugi -. I primi due quarti sono scivolati via sul punto a punto, ma nella terza frazione siamo rientrati davvero con un’altra faccia. Grandissima intensità in difesa, tante palle recuperate, rimbalzi, stoppate, mentre in attacco siamo riusciti ad attaccare bene la loro zona: ne è emerso un parziale di 0-21 che di fatto ha deciso la gara. Nell’ultimo quarto, dopo aver toccato il -30, Prato ha aumentato l’intensità ricucendo in parte lo strappo, ma noi a quel punto dovevamo soltanto gestire il vantaggio”.

Prossimo impegno sabato 11 gennaio alle 21 al PalaBetti contro il Ficeclum, ultima giornata del girone di andata.

SCUOLA BASKET PRATO – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 47-65

Tabellino: Bartolini 8, Talluri J. 11, Turini 15, Tavarez 6, Zampacavallo 3, Damiani 2, Talluri T. 9, Cetti 3, Iserani 8, Dragoni, La Rosa, Filippini. All. Chiarugi.

Parziali: 10-16, 24-23 (14-7), 31-50 (7-27), 47-65 (17-15)

Arbitri: Collina di Montemurlo, Massafra di Prato.

