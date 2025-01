Disavventura per un empolese: moto rubata e poi distrutta in un incidente a Montopoli

Il danno e la beffa. Non è finita bene per la moto di un residente empolese, rubata a Empoli lo scorso dicembre.

A raccontare la vicenda è lo stesso 56enne derubato, che aveva parcheggiato la due ruote – una Benelli Imperiale 400 – all’interno del parcheggio della Coop in via Sanzio.

“La moto era già stata oggetto di alcuni atti vandalici sotto casa mia, quindi avevo deciso di lasciarla al parcheggio del ‘Coppone’ – spiega – ritendendo che fosse più al sicuro lì, sotto lo sguardo delle telecamere. Mi sbagliavo”.

Infatti, nella notte del 14 dicembre ignoti portano via la moto dal parcheggio empolese. Appena resosi conto del furto, il 56enne subito sporge denuncia e questa prontezza lo salva da problemi ancor più seri, perché il 20 dicembre viene contattato da carabinieri di Montopoli.

“I militari mi informano che hanno ritrovato la moto, ma purtroppo non era la buona notizia in cui speravo. Il mezzo era stato coinvolto in un incidente stradale nella frazione di San Romano, finendo praticamente distrutta. L’uomo al volante – che al momento è indagato per ricettazione – non ha potuto rispondere ai carabinieri, perché a seguito dell’impatto è stato necessario il ricovero all’ospedale”.

“La cosa che più mi avvilisce è che si tratta di una moto non di pregio o né da collezione. Aveva un valore affettivo per me perché era una sorta di ‘sfizio’ che mi ero concesso per la mezza età. Non so se sarà recuperabile – conclude il 56enne – spero di riuscire a ottenere il risarcimento dei danni”.

Notizie correlate