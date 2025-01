Panettoni agli agenti di polizia, il dono di Fratelli d'Italia Empoli e Montelupo

Questa mattina, in occasione della festività dell'Epifania, gli esponenti di Fratelli d'Italia Federico Pavese, Danilo Di Stefano e Cosimo Carriero, consiglieri comunali di Montelupo Fiorentino ed Empoli, hanno portato la loro solidarietà e gratitudine, e quella di tutto il partito, alle forze di polizia che ogni giorno garantiscono la sicurezza e l’ordine pubblico sul territorio dei rispettivi comuni.

Gli esponenti di Fratelli d'Italia, nell’ambito di un’iniziativa fortemente voluta dal partito a livello nazionale, hanno visitato i comandi e gli uffici delle forze di polizia del territorio portando un messaggio di apprezzamento e gratitudine per il lavoro instancabile che gli uomini e le donne in divisa svolgono per mantenere alta la sicurezza nelle nostre città e frazioni, donando loro un panettone come segno simbolico di apprezzamento e di una tradizione che unisce, ma anche come dimostrazione della volontà di Fratelli d’Italia di essere vicini a chi, ogni giorno, rischia la propria vita per il bene degli altri.

L’iniziativa di Fratelli d'Italia di portare un panettone presso i comandi delle forze di polizia non è stato solo un atto simbolico, ma racchiude un significato profondo di rispetto e sostegno a chi lavora ogni giorno per la sicurezza di tutti i cittadini: un modo concreto per dire grazie a chi, con professionalità, dedizione e coraggio, svolge un ruolo cruciale per la tranquillità delle nostre famiglie e delle nostre comunità.

In un periodo in cui la sicurezza è al centro del dibattito politico e sociale, è importante che le istituzioni e i cittadini siano uniti nel sostenere il lavoro delle forze di polizia che rappresentano un elemento imprescindibile per la tranquillità, il benessere collettivo, la democrazia e la legalità.

Questa iniziativa, che si è ripetuta nel corso di tutto il fine settimana in molte città italiane e della Toscana in particolare, è anche una conferma dell’impegno di Fratelli d'Italia in tema di sicurezza. Il partito, a livello nazionale e locale, ha sempre sostenuto politiche che pongano al centro la protezione dei cittadini e il rafforzamento delle forze dell'ordine, nella ferma convinzione che la sicurezza sia uno dei diritti fondamentali di ogni cittadino, e che le forze dell'ordine debbano essere supportate con risorse adeguate e politiche efficaci per rispondere alle nuove sfide.

In particolare, Fratelli d’Italia ha sempre lavorato per potenziare i mezzi e le risorse a disposizione delle forze dell’ordine, migliorando le tecnologie e le infrastrutture per garantire operazioni più rapide ed efficienti, rafforzando le leggi contro il crimine e la violenza, avendo, come filo conduttore, il doveroso impegno di essere sempre vicini a chi lavora per la protezione della collettività, senza mai dimenticare l’importanza di una giustizia rapida e di un sistema penale che funzioni in modo efficace.

In questo senso vanno i recenti aumenti contrattuali per le forze dell’ordine, l’aumento dell’anticipo fino a 10.000 euro in caso di procedimenti penali per cause di servizio, la riforma della sicurezza e della giustizia, i provvedimenti in tema di immigrazione, i fondi stanziati per l’aumento degli organici e la formazione del personale, nonché il potenziamento delle attività di controllo del territorio soprattutto nelle zone più a rischio criminalità.

La visita ai comandi e agli uffici delle forze di polizia in occasione della festa dell’Epifania, dunque, è stata anche un’occasione per ribadire il messaggio di unità e collaborazione tra istituzioni, forze dell'ordine e cittadini, poiché Fratelli d'Italia crede fermamente che solo un lavoro comune e sinergico possa portare a soluzioni concrete e durature per il miglioramento della qualità della vita nelle nostre comunità, per una società più sicura, dove la legalità e il rispetto delle regole siano valori condivisi e garantiti per tutti.

Fonte: Coordinamenti Fratelli d'Italia Empoli E Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

