Controlli nel weekend a Pontassieve, 10 patenti ritirate e 9 denunce per alcol e sostanze stupefacenti

Controlli del territorio nel lungo fine settimana dell'Epifania appena trascorso da parte dei carabinieri della Compagnia di Pontassieve nei comuni di Rufina, Pontassieve, Pelago, Londa, San Godenzo. Ampio il dispiegamento di forze durante i servizi in particolare sulla prevenzione dei reati, soprattutto in materia di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, e numerosi i controlli alla circolazione stradale rivolti alla prevenzione e repressione di condotte pericolose per l'effetto di stupefacenti o abuso di alcol.

Identificate ai posti di blocco 109 persone, emesse numerose contravvenzioni al Codice della strada e ritirate 10 patenti. Sette persone sono state inoltre denunciate per guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti. Segnalati in via amministrativa alla competente Prefettura 9 giovani tra i trenta e i vent'anni per detenzione di modiche quantità di stupefacenti. In particolare i carabinieri durante i servizi hanno sequestrato hashish, chetamina, MDMA, sostanze allucinogene e cocaina.

Notizie correlate