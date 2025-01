Dalla caduta del Muro di Berlino alla fine della Guerra Fredda

Il Club Rotary Castelfranco di Sotto e l’E-Club Distretto 2071 hanno organizzato un evento commemorativo in ricordo del 35° Anniversario della Caduta del Muro di Berlino avvenuta il 09 Novembre del 1989.

L’evento si svolgerà all’interno dei locali del Convento di San Francesco a San Miniato (Pi), Venerdì 10 Gennaio alle ore 21:15 e vedrà come relatore il sociologo e saggista Dott. Massimo Introvigne, già docente nelle Università Pontificie e fondatore, nonchè Direttore, del Centro studi sulle nuove religioni (CESNUR) con ruoli passati presso l’OCSE, come Rappresentante per la lotta contro il razzismo, la xenofobia e la discriminazione, e presso l’Osservatorio della Libertà Religiosa. E’ attualmente membro della sezione di Sociologia della religione dell'Associazione italiana di sociologia ed è autore di oltre settanta libri, tra i quali l'Enciclopedia delle religioni in Italia, e centinaia di articoli nel campo della sociologia della religione.

La caduta del muro di Berlino aprì la strada per la fine della Guerra Fredda e per l’unificazione sia della Germania Est con la Germania Ovest che dellʼEuropa Orientale con lʼEuropa Occidentale. Il Dott.Introvigne descriverà quindi i fatti che hanno anticipato l’importante data del 09 Novembre 1989 ed i risvolti storici che si sono avuti in seguito a tale evento, sicuramente uno dei più significativi di tutta la storia dell’Europa e non solo.

E’ possibile comunicare la propria presenza all’indirizzo email rotarycastelfrancodisotto@gmail.com

Fonte: Ufficio Stampa

