A Firenze appaiono frasi di matrice fascista per Acca Larentia

A Firenze in via Pisana è apparsa una scritta di matrice fascista che rimanda ai fatti di Acca Larentia, a Roma. "Asfalto di sangue. Il loro odio nelle mani, nei nostri cuori il giuramento immortale. Acca Larentia" è quanto si legge su una scritta lunga una decina di metri.

Su un altro muro invece è stata vergata la frase "Un grido squarcia la notte: presente. Hl 78". Non si conosce la mano che ha imbrattato i muri di via Pisana. Sui fatti indaga la digos.

Parlando di questo e di quanto accaduto al liceo Michelangiolo, la sindaca Sara Funaro ha dichiarato: "Sono episodi da non sottovalutare e su cui è necessaria una presa di posizione forte e chiara, Firenze è una città democratica e antifascista, valori che sono saldamente radicati nel suo dna. Ci impegneremo per far rimuovere il prima possibile queste frasi vergognose".

