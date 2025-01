Muore a 16 anni investito da un treno nel Fiorentino

Un ragazzo di 16 anni è morto dopo essere stato investito da un treno regionale ieri sera, intorno alle 21:30, sulla tratta Londa-Rufina, nel Fiorentino. I rilievi sono proseguiti fino a notte inoltrata, e il treno ha ripreso la corsa dopo le 3. Da quanto appreso potrebbe trattarsi di un suicidio.

Rinnoviamo il costante appello alla richiesta di aiuto qualora ci fossero persone a rischio: Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).

