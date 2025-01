Scuola infanzia a Cortenuova, la segnalazione di disagi e la risposta dell'amministrazione

Disagi al rientro dalle vacanze scolastiche per alunni e personale della scuola dell'infanzia di Cortenuova, secondo una segnalazione ricevuta da Gonews.it, nella quale si spiega che stamattina la caldaia della scuola non è partita e le aule, che erano state tinteggiate durante le festività, non erano state rimesse in ordine.

Per quanto riguarda la caldaia, "per l'ennesima volta la caldaia era guasta" ed è stata "rimessa in funzione alle ore 10:00 dopo l'ennesimo intervento tecnico" perchè a quanto pare non sarebbe la prima volta che l'inconveniente si verifica in questo anno scolastico. Per questo "stamattina alcuni genitori davanti a questa situazione si sono riportati i figli a casa, altri, avendolo saputo dopo, sono andati a riprenderseli."

Per quanto riguarda le aule "durante le vacanze natalizie la struttura è stata tinteggiata ma nessuno è andato a pulire e a rimettere a posto gli arredi" e questa operazione la hanno quindi fatta "educatrici e personale interno mentre gestivano anche i bambini".

Oltre a questo, la segnalazione fa presente anche che da tempo la finestra del bagno è guasta e rimane aperta e che il giardino della scuola è inagibile causa cantiere di lavori per la costruzione del nido attiguo all'asilo.

Contattata da GoNews.it, l'amministrazione comunale spiega che "gli arredi sono stati tutti messi nelle stanze dalle quali erano stati spostati, ma la ditta incaricata di tinteggiare, non avendo fatto preventivamente delle fotografie, non è riuscita a metterli nel modo esatto", mentre i pavimenti, anche se non erano stati puliti con prodotti, erano stati comunque spazzati. L'inconveniente della caldaia "si è verificato, ma poche volte, anche perchè la caldaia è stata rinnovata di recente". Mentre per quanto riguarda la inagibilità del giardino, la cosa è purtroppo inevitabile ma proprio perchè ci sono i lavori di rifacimento del nido, un investimento importante per rinnovare le strutture scolastiche da parte dell'amministrazione.

L'amministrazione quindi, "scusandosi per i disagi che si possono essere verificati", confida che questi "possano essere stati superati e che sia comunque tangibile l'impegno concreto e gli investimenti per rinnovare, progressivamente, tutte le infrastrutture scolastiche".

